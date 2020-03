Quintana en Higuita moeten twee weken in quarantaine na deelname aan Parijs-Nice

Slecht nieuws voor de Colombianen Quintana en Higuita. Ze keerden terug naar huis nadat Parijs-Nice was afgelopen, maar van de Colombiaanse regering moeten ze nu verplicht twee weken in quarantaine.

Het was een goede week voor de Colombiaanse klimmers in Parijs-Nice. Nairo Quintana heeft er met een ritzege een mooie week opzitten en ook Higuita deed het niet slecht met een derde plaats in het algemeen klassement.

Na de rittenkoers trokken de twee renners terug naar Colombia, maar daar moeten ze nu verplicht twee weken in quarantaine zitten, aldus Cycling News. Ze begrijpen de beslissing. "We moeten de regels respecteren, want het is voor de veiligheid van iedereen", aldus Higuita.