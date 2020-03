Beweging voor geloofwaardig wielrennen roept renners in lockdownlanden op training af te gelasten

Doorheen Europa verschilt de aanpak van het coronavirus redelijk wat en dus krijgen niet alle renners dezelfde richtlijnen mee. Ondertussen zijn een aantal naties volledig in lockdown. De MPCC roept de renners in deze landen op om niet meer buiten te gaan trainen.

De MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, wil dat de renners de ernst van de situatie inzien. "In meerdere landen is de bevolking verplicht thuis te blijven om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De MPCC is van mening dat in deze landen de regels gelden voor iedereen, of je nu als amateur aan wielrennen doet of een wielerkampioen bent", klinkt het in een persbericht.

Er wordt dus opgeroepen om de maatregelen getroffen door de verschillende overheden ten stelligste op te volgen. In de landen die in lockdown zijn, zouden ook profrenners dan niet meer buiten mogen komen. Hematoloog Pierre Lebreton richt zich tot de renners die zich in deze situatie begeven. "Als je twijfelt of je kan gaan trainen: het antwoord is neen!"

SOLIDARITEIT CRUCIAAL

De Fransman is klaar en duidelijk. "Niet naar buiten gaan is het antwoord op het besmetten van anderen met het virus en de ziekenhuis nog verder te belasten in geval van een ongeval." De MPCC benadrukt dat wielrenners in de eerste plaats ook burgers zijn en solidariteit nu cruciaal is. In België mogen wielrenners wel nog in de open lucht trainen, zolang ze het niet in groep doen.