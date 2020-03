Franse wielerbond wil seizoen laten verlengen tot eind november

Nu er al heel wat wedstrijden zijn weggevallen op de kalender, zal het puzzelen zijn om oplossingen te vinden voor wat er straks van het seizoen overblijft. Het standpunt van de Franse wielerbond staat al vast: koersen tot eind november.

Michel Callot, voorzitter van de Franse federatie, heeft dat bekendgemaakt bij DirectVelo. "Het directiecomité van 18 maart heeft besloten om het einde van het seizoen uit te stellen tot 29 november. We moedigen organisatoren aan om hun wedstrijden uit te stellen, om onze licentienemers nog zoveel mogelijk activiteiten te bieden. De kalender is opgesteld in samenwerking met de UCI."

DRIE HYPOTHESEN

Dat maakt de kans groter dat de UCI akkoord gaat met het Franse voorstel, maar helemaal zeker is dat nog niet. De UCI is ook bezig met een eigen piste en zou de komende week klaarheid schenken. "Van de drie hypothesen waar de UCI aan werkt, voorzien er twee een hervatting van de competitie nog voor het Frans kampioenschap."

Dat staat op het programma op 21 juni. In dat geval gaat men er dus van uit dat er vanaf midden juni opnieuw gekoerst kan worden. De Tour zou dan ook nog kunnen doorgaan zoals gepland.