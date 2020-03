Na de verhoogde druk: uitstel van Olympische Spelen komt echt wel dichtbij

Na de triomf van Greg Van Avermaet in 2016 zouden we graag ook dit jaar een Belg zien vieren in de olympische wegrit. Het is alleen de vraag of die gaat doorgaan. Alles lijkt erop te wijzen dat de Olympische Spelen uitgesteld zullen worden.

Door de coronacrisis hangen er al ruime periode twijfels rond het tijdstip voor de Olympische Spelen, die in principe zouden doorgaan van 24 juli tot 9 augustus. De eerste minister van Japan, Shinzo Abe, is altijd blijven vasthouden aan die periode. ANONIEME BRONNEN De voorbije dagen werd de druk echter opgevoerd om de Spelen toch uit te stellen. Het Nederlandse, Spaanse, Sloveense en Noorse olympisch comité drongen daar op aan bij het IOC. Het lijkt nu toch tot een uitstel te komen, meldt Reuters op basis van twee anonieme bronnen. "We zijn gevraagd diverse alternatieve scenario's uit te werken, waarbij we kijken naar verschillende uitsteltermijnen en de kosten die ermee gemoeid zijn", laat één van de bronnen weten. Het is mogelijk dat de Spelen slechts met één maand opgeschoven zullen worden, maar ook uitstel met één of twee jaar behoort tot de mogelijkheden. De olympische wegrit voor de mannen staat voorlopig gepland op 25 juli.