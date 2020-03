Een wereldkampioenschap in de wielerwereld met zekerheid uitgesteld

In het wegwielrennen is het koffiedik kijken of het coronavirus tijdig zal afgestopt zijn om de nationale kampioenschappen te laten doorgaan. In het BMX is al een kruis gemaakt over het WK. Dat zou sowieso te vroeg komen om te kunnen laten plaatsvinden.

Het WK BMX zou vijf dagen in beslag nemen en ging plaatsvinden van 26 tot 31 mei in Houston, Texas. Ook de Amerikaanse staat is momenteel in de ban van de strijd tegen het coronavirus. Het is dus niet mogelijk om het WK BMX op dat moment te laten doorgaan. Het gaat wel niet om een defintieve afgelasting, wel om een uitstel. Mogelijk zal er nog een datum later op het jaar gevonden worden voor dit kampioenschap. Vorig jaar ging het overigens nog door in Heusden-Zolder. De Nederlander Twan van Gendt kroonde zich toen tot wereldkampioen. Bij de dames won de Amerikaanse Alise Wiloughby. Hun opvolgers zullen dus nog niet meteen gekend zijn.