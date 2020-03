Ceylin del Carmen Alvarado heeft verrassend plan klaar voor de maand juni

Ceylin del Carmen Alvarado zou in juni mee willen doen aan het WK mountainbike Duitse Albstadt. Uiteraard is het nog niet zeker of het WK wel doorgaat door het coronavirus.

Ceylin del Carmen Alvarado heeft een nieuw doel. De wereldkampioene veldrijden wil op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs meedoen aan het mountainbike. Daarom wil ze binnen enkele maanden deelnemen aan het WK mountainbike. Het is nog niet duidelijk of het WK er zal komen door het coronavirus, maar als de wedstrijd doorgaat, heeft Alvarado een doel. "Ik zou graag de top 15 halen. Mijn startpositie zal niet zo goed zijn, maar ik wil ervaring op doen", klinkt het in Het Nieuwsblad.