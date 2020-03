Ex-atleet uit andere sport toont wielrenners wat het wordt als ze enkel toertjes mogen doen rond de kerktoren

Is het straks enkel nog toertjes doen rond de eigen kerktoren, zelfs voor de profrenners? Dat kan, als er een limiet komt op het aantal kilometer dat je van je eigen huis weg mag zijn. Het is voor hen afwachten wat er uit de Nationale Veiligheidsraad gaat komen.

Als je alleen de baan op gaat met je fiets, doe je eigenlijk weinig kwaad en loop je weinig kans op een besmetting. Toch is er een discussie aan de gang om het aantal kilometer dat mag gefietst of gewandeld worden te beperken.

Dat zou dus ook gevolgen kunnen hebben voor de profrenners, want sommigen onder hen houden er wel van om lange trainingstochten te maken. Van ex-doelman Geert De Vlieger is ook wel bekend dat hij zijn conditie graag onderhoudt met de fiets. In één van zijn ritten op Strava deed hij al eens allemaal toertjes rond de eigen streek en dat levert een opvallende tekening op. "Het was dat of een puzzel leggen", ziet hij er de lol van in.

Voor zijn programma 'Hoogvliegers' ging De Vlieger in het verleden overigens al eens fietsen met renners als Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert.