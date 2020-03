Remco Evenepoel heeft een nieuw groot doel dit seizoen: ook deze grote ronde behoort tot de mogelijkheden

Remco Evenepoel ging dit seizoen normaal met de Giro zijn debuut maken in een grote ronde, maar de Italiaanse rittenwedstrijd wordt uitgesteld. De kans bestaat dat Evenepoel nu zal deelnemen aan de Vuelta om zich zo voor te bereiden op het WK.

Remco Evenepoel heeft een nieuw groot doel voor dit seizoen. De jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step zou dit seizoen alles op het WK willen zetten. De Vuelta zou nu ook tot zijn voorbereiding kunnen behoren.

"De Vuelta zou twee weken voor het begin van het WK stoppen. Toch moet ik uiteraard goed nadenken over mijn recuperatie. Kijk naar Roglic: hij was goed in de Vuelta, maar stelde daarna teleur op het WK", aldus Evenepoel bij Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.