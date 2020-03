Ronde van Frankrijk is cruciaal voor toekomst van wielrennen volgens Gilbert: "Veel sponsors investeren enkel voor de Tour"

Wordt er dit jaar een Ronde van Frankrijk gereden of niet? Onmogelijk, zegt de ene. Zonder publiek kan het wel, klinkt het in Frankrijk.

Ook Philippe Gilbert hoopt dat de Tour gereden wordt. "Veel sponsors investeren enkel in het wielrennen voor de Tour", vertelde hij tijdens een Facebook Live op Sporza.

"Voor pakweg Poolse of Amerikaanse geldschieters betekent een zege of een ontsnapping in de Ronde van Vlaanderen of andere klassiekers bijvoorbeeld niets. In de Tour is die publiciteit onbetaalbaar."

Gilbert heeft zelf ook een zaak: 'The Bike Shop', een fietsenwinkel in Monaco, maar ook die heeft het moeilijk in deze tijden.

“Het is maar een kleine onderneming, met twee werknemers. Op dit moment staat de rekening op nul, terwijl we wel kosten blijven maken. Wellicht moet ik er zelf geld inpompen. Als dit nog zes maanden aansleept, zijn we zeker failliet."