Vrees voor obezen en diabeten: Serge Pauwels gaat sportjournalist vooraf met mening over 'essentiële verplaatsingen'

In de huidige coronatijden zijn enkel nog de essentiële verplaatsingen nog toegestaan. Maar wat houdt dat juist in? Horen fiets-of wandeltochten daar ook nog bij? Serge Pauwels vindt alvast van wel. De renner van CCC houdt er dezelfde mening op na als sportjournalist Hans Vandeweghe.

Die schreef er een column over getiteld 'Essentiële verplaatsing'. "Als we niet werken, thuis zitten, meer eten en minder bewegen dan anders, betalen we dat over afzienbare tijd met nieuwe obesen, hartlijders, diabeten en wat al niet meer. En als volgend jaar Covid-20 en -21 langskomen, hebben die dan weer prijs."

De tekst had evengoed door Serge Pauwels zelf geschreven kunnen zijn. Die had donderdagavond immers naar zijn schoonvader het volgende verstuurd via WhatsApp: "De mensen die wel geven om hun gezondheid door te bewegen in open lucht, mogen ze niet binnen steken. Of je hebt over vijf jaar nog meer obesen, diabeten, mensen met hoge bloeddruk, als covid-25 langskomt..."