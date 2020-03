Belgisch comité verheugd over aankondiging datum Paralympische Spelen: "Motivatie is er niet kleiner op geworden"

Zien we paracyclist Kris Bosmans en andere Belgische atleten volgend jaar in actie in Tokio? Dan is het afstemmen op de Paralympische Spelen van 24 augustus tot 5 september. Dat is immers de nieuwe periode die voor deze Spelen is vastgelegd, vlak na de Olympische Spelen.

Het IOC heeft finaal besloten en de data vastgelegd voor zowel de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen. Het Belgian Paralympic Committee is tevreden met de uitkomst. "Het IOC had aangekondigd binnen de 4 weken te zullen beslissen, maar we zijn zeer blij dat ze de knoop sneller hebben doorgehakt", zegt BPC-voorzitter Anne d'Ieteren.

DUIDELIJKE WERKAGENDA

Het biedt alleszins het voordeel van de duidelijkheid. "Nu we de data kennen, kunnen we opnieuw aan de slag met een duidelijke werkagenda. Dat is essentieel om vooruit te kunnen, zowel voor ons als voor de atleten, ons personeel en de teams van de sportfederaties. Onze staff kan er nu alles aan doen om van de projecten met betrekking tot deze Spelen een succes te maken."

Het is dus uitkijken naar veel goede prestaties, ook al zullen die er pas een jaar later kunnen komen dan gepland. "Het uitstellen van de Spelen blijft hoe dan ook een schok voor onze beweging, maar we kunnen jullie garanderen dat BPC alles in het werk zal stellen zodat de deelname van Paralympic Team Belgium in Tokio een schot in de roos wordt. Onze motivatie is er niet kleiner op geworden."