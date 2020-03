Blijf het voortzeggen: Belg van Circus-Wanty Gobert onderstreept belang van het opvolgen van de maatregelen

Het kan eigenlijk nooit genoeg gezegd worden. Ook al heeft een grote meerderheid het al lang begrepen, als er nog één extra persoon overtuigd kan worden, is dat meer dan de moeite. Ook Loïc Vliegen van Circus-Wanty Gobert roept om alle maatregelen op te volgen.

"Ik roep om om zoveel mogelijk thuis te blijven. Alsjeblieft, respecteer de maatregelen die de regering ons oplegt. Het is echt belangrijk", zegt Vliegen in een videoboodschap bij RTBF. Wat doet de renner zelf zoal dezer dagen? "Ik doe spierversterkende oefeningen. Ik train vaak samen met Boris Vallée. We zitten allebei in dezelfde situatie."

Met twee de baan op gaan mag nog wel en daar maakt het duo van Circus-Wanty Gobert dan ook gebruik van. "Het is nog toegestaan om alleen of met twee met de fiets te gaan rijden. We kijken naar wat de veiligheidsmaatregelen zijn. Ik denk dat het dan wel beter is om met twee te gaan trainen om elkaar te motiveren en ook wat over andere dingen te praten. Naast de trainingen houd ik mij zo goed mogelijk bezig."

POST-CORONA

Hoewel het soms moeilijk in te beelden is: er komt echt wel een post-coronatijdperk. Hoe gaat dat er volgens Vliegen uitzien? "België en de wereld gaan wel weer heropleven. Mensen gaan nu veel nadenken over alles. Het leven gaat helemaal anders zijn."