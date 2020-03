Reacties: Wielerwereld in rouw na overlijden André Meganck

De wielerwereld is in rouw na het overlijden van ex-Sporzajournalist André Meganck. De 'meesterfixer' was een geliefd persoon in het peloton, dat blijkt ook uit de reacties die binnenstromen na zijn overlijden.

Ex-collega's Renaat Schotte en Karl Vannieuwkerke kenden Meganck ongetwijfeld zeer goed en zijn aangedaan door het nieuws.

Sporza-journalist Ruben Van Gucht kroop in zijn pen om herinneringen op te halen aan Meganck.

Lieve André,



Ik ga je missen makker.

Dank om altijd in mij te geloven en me steeds bij te staan.



Take care buddy,

X. pic.twitter.com/LcVQ5oGB1O — Ruben Van Gucht (@rvangucht) March 30, 2020

Maar ook renners en ex-renners betuigen hun medeleven aan vrienden en familie van Meganck. Aangezien hij meer dan 40 jaar in de koers gewerkt heeft, rouwt jong en oud om de overleden journalist.

Zoveel mooie herinneringen aan @andremeganck Heel veel sterkte aan de famillie en vrienden. #meesterfixer pic.twitter.com/EGXi6cOce8 — Sven Nys (@sven_nys) March 30, 2020

Rust zacht André 😔 https://t.co/aNhHtEsLy2 — Yves Lampaert (@yveslampaert) March 30, 2020

Rust in vrede André Meganck😔 https://t.co/9t05vh561B — Edward Theuns (@EdwardTheuns) March 30, 2020

RIP Andrè Meganck, wat een passie voor het wielrennen, en altijd de snelste na de aankomst #Sporza sympathiek en altijd gedreven, een betere man om een renner bij de verslaggever te brengen was er niet... — Marc Sergeant (@marc_sergeant) March 30, 2020

Serge Pauwels van CCC maakt dan weer een mooie vergelijking met 'De chrono van André' zoals Michel Wuyts verwees naar André Meganck tijdens de koers.

Net nu de koers tijdelijk stilstaat, stopt ook de chrono van @andremeganck met tellen.

Mijn diepste medeleven aan zijn familie, vrienden en ex-collega’s van de @vrt en @sporza. — Serge Pauwels (@sergepauwels) March 30, 2020

Ook niet-bekende mensen rouwen om meganck aangezien hij ook voor de tv-kijker geen onbekend figuur was:

Niemand verdient meer het epitheton 'stille kracht' of 'manusje-van-alles' dan André Meganck. Zonder Meganck geen Wuyts of De Cauwer. #RIP — Daniel Struyf (@Melancholia) March 30, 2020

Jaren 90, 12 jaar. Juli. De Tour. Sindsdien een soort onwetende bewondering voor de mens #andremeganck. De chrono tikt niet meer 🙁 #RIP — Gregory Missinne (@GregoryMissinne) March 30, 2020

Ik had altijd zo graag eens bij André Meganck achterop de motor gezeten. Dag André. Ik hoop dat er koers is in het hiernamaals. — bieke purnelle (@biekepurnelle) March 30, 2020