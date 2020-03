Vanmarcke behoudt ondanks zorgen over kleine koersen positieve ingesteldheid: "We maken er het beste van"

Het is uiteraard jammer dat er nu een langere periode is zonder wielerwedstrijden. Tegelijkertijd gebeuren er wel veel ergere dingen in de wereld. Dat beseft Sep Vanmarcke zeer zeker. Hij probeert er positief tegen aan te kijken, al zullen er wel gevolgen zijn aan heel deze crisis.

Het Vlaamse voorjaar is waar Sep Vanmarcke het allemaal voor doet. Al die wedstrijden zijn echter in het water gevallen. "Ik had heel graag de klassiekers betwist. We hebben snel moeten accepteren dat dit de nieuwe situatie is. Zeker als je ziet dat het coronavirus zo'n grote impact heeft. Dan moeten we als renners niet klagen dat we niet langer kunnen koersen."

Vanmarcke heeft echt wel oog voor de globale gezondheidsproblematiek en weet dat wielrennen nu even van ondergeschikt belang is. "Er zijn veel grotere problemen. Daar moeten we ons nu bij neerleggen. We moeten niet klagen over onze probleempjes. Ik zie het zo: we maken er het beste van. We kunnen nu veel tijd thuis spenderen en hebben tijd om dingen te doen die we anders niet doen."

ECONOMISCHE SCHADE

Blijft wel een feit dat er ook sprake zal zijn van economische schade en dat heeft dan ook weer invloed op de wielersport. "Het zal geen deugd doen. Naarmate er sponsors afhaken door hun eigen moeilijkheden, kan het zijn dat één of andere ploeg moet stoppen. Of dat bepaalde koersen één jaar overslaan."

De grote wedstrijden zullen volgens Vanmarcke wel overleven. Andere koersen zullen dan wel weer een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "Ik denk dat we vooral moeten denken aan de kleinere koersen, omdat die niet voldoende grote namen aan de start krijgen. Het zal een kleine kettingreactie geven. Het zal gevolgen hebben voor ons allen."