Circus-Wanty Gobert-Tormans betwist de voorjaarsklassiekers...

Het klassieke voorjaar valt helemaal in het water door het coronavirus. Maar bij Wanty willen ze alsnog koersen. Het is te zeggen ...

Tijdens deze periode waarin de gezondheid van eenieder primordiaal is, gaat Circus-Wanty Gobert-Tormans de klassiekers aanpakken… virtueel!

Dankzij het online platform BKool en de geconnecteerde home-trainers van Elite kunnen onze renners de finale van alle voorjaarswedstrijden van thuis uit betwisten en op deze manier de gezondheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen respecteren.

Belangrijk om in vorm te blijven

Maar nog beter, elke supporter of wielertoerist zal onze renners kunnen vervoegen om op de dagen van de klassiekers via BKool virtueel mee te trappen.

"Tijdens deze lockdown periode is het belangrijk om in vorm te blijven. Een deel van de renners, zoals de Belgen en de Nederlanders, zijn bevoordeeld, omdat ze volgens de nationale regelgeving die van kracht is nog alleen of per twee op de weg kunnen rijden. Anderen, zoals de inwoners van Frankrijk, Spanje of Italië, moeten verplicht thuisblijven", is Frederik Veuchelen - Performance Coach bij de ploeg - duidelijk.