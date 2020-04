In aankomstplaats van Vlaanderens Mooiste zien ze editie in 2020 nog zitten: "Moet mogelijk zijn, de Ronde is de Ronde"

Sep Vanmarcke en Alberto Bettiol vielen er mekaar vorig jaar in de armen. Dezer dagen is het er echter muisstil. Oudenaarde, de laatste jaren steevast 'place to be' rond de tijd van de Ronde van Vlaanderen. Het Monument zal echter over enkele dagen niet kunnen plaatsvinden zoals gepland was.

Ook in de dagen voor aanvang van de Ronde brengen wielertoeristen massaal een bezoek aan Oudenaarde. Nu is dat allemaal niet het geval. "Een ramp is dat niet, maar voor onze middenstanders zal dat toch wel zwaar wegen", zegt burgemeester Marnic Demeulemeester in VRT NWS. De grote vraag is nu: kan er later dit jaar nog een editie komen van de Ronde van Vlaanderen? "Ik denk dat het moet mogelijk zijn wanneer er een goede datum gevonden wordt en dat de meesten zullen bereid zijn om die Ronde toch nog dit jaar te kunnen organiseren. Het is misschien een huzarenstukje, ik weet het wel, maar de Ronde is de Ronde."