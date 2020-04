UCI verlengt periode zonder koers: de Dauphiné valt in principe al zeker in het water

Voorzitter David Lappartient en de UCI zijn naar buiten gekomen met een beslissing aangaande de impact van het coronavirus op het wielrennen. Zeker tot 1 juni zullen er geen wielerwedstrijden georganiseerd worden. De UCI werkt ondertussen voort aan een alternatieve kalender.

De aankondiging van de UCI komt niet als een verrassing, maar officieel was het nog altijd mogelijk om in de maand mei koersen te organiseren. Dat plan valt nu dus in duigen. Er zal in de maand mei niet gekoerst worden. Door deze beslissing mag er in principe een kruis gemaakt worden over de Dauphiné.

Dat is al jaren één van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Ronde van Frankrijk. De start van de Dauphiné was dit jaar voorzien voor 31 mei, waarna de rittenkoers zou duren tot 7 juni. De oorspronkelijke startdatum valt dus binnen de door de UCI opgelegde koersloze periode.

GROTE RONDEN EN MONUMENTEN PRIORITEIT

Aan een alternatieve kalender werkt de UCI nog verder. "Het resultaat van deze denkoefening wordt gecommuniceerd als de tijd daar rijp voor is. We geven de prioriteit aan de drie grote ronden en de Monumenten." De voorzitter van de Italiaanse bond liet onlangs vallen dat er gedacht wordt om de koersen te hervatten begin juli, midden juli of begin augustus.