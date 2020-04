Alles zeer rustig in de Vlaamse Ardennen: politie moet wielertoeristen niet bestraffen

Als op zondag 5 april de Ronde van Vlaanderen ging doorgaan, zouden er zaterdag vooraf gerust 16000 of 17000 wielertoeristen zich kunnen aanmelden om de gekende hellingen te beklimmen. Daar is nu geen sprake van. De drukte heeft plaatsgemaakt voor rust en stilte.

Dat meldt Sporza. Geen toevloed dus van wielertoeristen op de Koppenberg, de Paterberg of de Oude Kwaremont. De lokale politie was nochtans op zijn hoede en had dranghekken klaar gezet om de hellingen eventueel af te sluiten als er toch wielertoeristen waren die in groepjes naar boven reden.

Er geldt immers nog altijd een samenscholingsverbod in deze coronatijden. Doordat men enkel van aan de eigen woning een fietstocht mag inzetten, zijn het sowieso enkel de mensen uit de regio die in aanmerking komen om de benen eens te testen op de hellingen uit de Ronde van Vlaanderen.

GEEN BOETES

Als er toch eens een wielertoerist voorbij kwam, reed die op zijn eentje of werd er met twee naar boven gereden. Kortom: alle regels werden gerespecteerd. Eén van de fietsers wist te vertellen dat er nog geen enkele boete was uitgedeeld door de politie.