Officieel Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen: Merckx klopt Museeuw in millimetersprint

Een voorjaar zonder de Ronde van Vlaanderen: het is hoogst uitzonderlijk en het doet wat met een mens. Het doet de fantasie bijvoorbeeld oplaaien. Bij 'Sporza' hebben ze een podcast gelanceerd waarin verschillende toppers uit verschillende generaties het in De Ronde tegen mekaar opnemen.

De Officieel Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen heet het. In dit hoorspel worden allerlei wielerhelden van door de jaren heen samen gebracht in één fictieve Ronde van Vlaanderen. Tijdens deze bijna 55 minuten durende podcast kunnen luisteraars zich laten meeslepen in het beste van alle wielertijden.

Bij zo'n onwaarschijnlijke Ronde hoort ook een onwaarschijnlijke uitkomst. Eddy Merckx wint de Officieel Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen na een millimeterspurt tegen Johan Museeuw. Met Greg Van Avermaet op plaats drie is het een volledig Belgisch podium.

Een vrouw die zich tussen dat mannengeweld voorbeeldig weert, het kan allemaal in zo'n onwaarschijlijke Ronde. Marianne Vos eindigt zo naar plaats vier. En Adrie van der Poel eindigt zowaar voor... Mathieu van der Poel. De 'wedstrijd' met de gekste uitslag van het seizoen is zo meteen gekend. Het hoorspel is te beluisteren via SoundCloud.