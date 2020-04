Van Avermaet stelt na zege in Ronde 2020 schema voor met heel wat virtuele koersen

Een Greg Van Avermaet die virtueel door het pak schuift, zich klaar makend voor een verwoestende demarrage, zoals in De Ronde 2020. Het heeft wel wat. De winnaar van deze Ronde op rollen is wel gewonnen voor meer virtuele koersen in de toekomst.

In een Facebook Live van Sporza staat Van Avermaet wel positief tegenover een herhaling van het concept. "Het zou wel leuk zijn om de komende weken nog meer virtuele koersen te rijden. Ik denk dat veel grote renners daarvoor te vinden zijn, omdat we niet veel anders te doen hebben. Zolang er geen koersen zijn, zijn virtuele wedstrijden de ideale gelegenheid om ons te tonen."

Hoeveel virtuele koersen moeten er dan komen? "Ik zou niet elke dag zo'n koers rijden, maar wel 1 keer per week." Dat is nog altijd veel, aangezien eigenlijk nog heel veel uit de grond gestampt moet worden. "Het is natuurlijk niet simpel om een parcours virtueel na te maken, daar kruipt veel werk in", beseft Van Avermaet.

OP PUNT STELLEN

Op dat vlak is er ook wel progressiemarge. "De graphics waren nog niet top tijdens de Ronde. Ik had niet het gevoel dat ik op de Paterberg zat, toen ik de omgeving bekeek. Ze moeten er ook nog voor zorgen dat het effect van een slipstream beter werkt. Er zit zeker toekomst in, maar het zal wel nog op punt gesteld moeten worden."

Een groot deel van de fans zijn wel al mee in het verhaal, heeft de renner van CCC opgemerkt. "Ik heb zoveel berichten gehad na mijn zege in de virtuele Ronde. Het was alsof ik de Ronde van Vlaanderen echt gewonnen had."