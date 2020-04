Egan Bernal denkt zo weinig mogelijk aan de Tour en heeft wel al wens voor 2021

Egan Bernal pleitte er eerder al voor om de Ronde van Frankrijk uit te stellen. Wel hoopt de Colombiaan nog dat de Tour kan doorgaan zodat hij zijn titel kan verdedigen. Zolang de onzekerheid overheerst, is het echter beter om er niet te veel mee bezig te zijn.

"Voor mezelf, de ploeg, het wielrennen in zijn geheel en de fans, hoop ik dat de Tour kan doorgaan. Maar het is gewoon een heel moeilijke situatie", zegt Bernal in een gesprek met Sky Italia. "De situatie is zo complex dat het onmogelijk is om voorspellingen te doen over de datum."

Zolang dat het geval is, heeft het ook weinig zin om te speculeren. Het is dus niet zo dat Bernal elk uur te wachten zit op een bericht van de UCI. "We kunnen niet weten of de Tour dit jaar kan plaatsvinden. Ik probeer dus om niet aan Ronde van Frankrijk te denken."

GIRO RIJDEN IN 2021

Een traditioneel wielerseizoen zal het sowieso niet meer worden. Daarvoor is het wachten tot 2021. Bernal wil volgend jaar zeker al één iets doen: eindelijk deelnemen aan de Giro. "Sinds ik prof ben, heb ik altijd al de Giro willen rijden. We moeten nu eerst zien hoe dit seizoen nog zal uitdraaien".