Eddy Planckaert raadt Boonen af comeback te maken en denkt dat veel renners 'met stront in hun broek' zitten

Er is veel dat we moeten missen in de huidige coronatijden. Zo ook de sappige meningen van Eddy Planckaert tijdens de uitzendingen op televisie. Via een Facebook Live van 'Sporza' werd hem toch eens naar zijn blik op deze situatie in de wielersport gevraagd.

Planckaert schrikt er toch van dat er ploegen zijn die zo snel in de problemen komen. "Als je in de wielersport stapt als sponsor moet het budget toch gegarandeerd zijn? Het is een soort oorlog. Daarom hoop ik dat de koers snel weer zal kunnen doorgaan, renners betaald worden, sponsors opnieuw tevreden zijn. Ik denk dat veel renners met stront in hun broek zitten. Ik ben blij dat ik zoiets niet heb moeten meemaken als renner." Een ander onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam: de eventuele comeback van Tom Boonen. "Boonen mag dat niet meer doen. Ik denk dat als hij het zou proberen, hij nog een dikke kans zou maken. Want Boonen is gene simpele. Maar dat zou zo respectloos zijn voor de huidige generatie en Roger De Vlaminck mag je dat ook niet aandoen." Planckaert verwacht ook niet dat het tot een comeback komt. "Het is mooi om te zeggen dat je Parijs-Roubaix gaat rijden, maar hij moet getraind zijn. Dan moet je een voorbereidingskoers rijden en 200-300 km gaan trainen. Dat lukt niet meer als je gestopt bent. Boonen is een bourgondiër. Waarom zou hij nu nog 300 km gaan rijden. Hij heeft alles bereikt in zijn leven."