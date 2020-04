Jolien D'hoore houdt woord en maakt zich nuttig op de fiets: "Twee vliegen in één klap"

Jolien D'hoore had het reeds aangekondigd en de wegrenster heeft ook woord gehouden: ze is vandaag op de fiets boodschappen gaan rond brengen. Samen met haar vriend begon ze aan een trainingstocht en ze koppelden het nuttige aan het aangename.

De journaals volgden de tocht van D'hoore op de voet. Bij VRT NWS legde de renster van Boels-Dolmans uit hoe zij en haar vriend op het idee kwamen om dit te doen. "We zaten tv te kijken en dachten: "Er moet toch iets zijn dat we kunnen doen? We zitten elke dag op de fiets, maar zitten zonder doel rond te fietsen. Daar helpen we niemand mee."

Daar kon dus wel wat aan gedaan worden. "Toen dachten we: "Er zitten veel mensen thuis. Oudere mensen of mensen die in de zorg werken, die gewoon geen tijd hebben om naar de winkel te gaan."" Ook deze mensen zijn nu even uit de nood geholpen. "Dat zijn twee vliegen in één klap."