Vanmarcke laat zich uit over contractsituatie: "Ik kan zeker nog paar jaar op topniveau presteren"

Wielerkrant had onlangs een uitgebreide babbel met Sep Vanmarcke waarbij allerlei thema's aan bod kwamen. In een gesprek met 'Het Nieuwsblad' kaart de Belg van EF Pro Cycling nog een ander onderwerp aan: zijn contract bij de ploeg.

Vanmarcke is dit jaar immers einde contract. "Er zijn heel wat renners in deze situatie en voor velen zal er lang onzekerheid blijven. Want het zal lang duren voor er zal gesproken worden met de teams. Niemand kan zich in de kijker rijden en er is de onzekere financiële situaties bij de ploegen."

Ik kan nog mooie zeges behalen

Desondanks is van paniek nog lang geen sprake bij Vanmarcke. "Ik ben eind juni 32, ik denk dat de ploegen wel weten wat ze aan mij hebben en ik kan zeker nog een paar jaar op topniveau presteren. Ik besef dat ik al ver voorbij halfweg carrière ben, maar kan nog mooie zeges behalen."

Onze landgenoot is bezig aan zijn vierde jaar bij zijn huidige ploeg. Het zou wel mooi zijn moest daar nog een vijfde bijkomen. "Ik word ook nog mooi doorbetaald door het team, voorlopig moeten wij niet inleveren. Ik wil mij geen zorgen maken. We moeten met z'n allen deze situatie accepteren en er het beste van maken."

