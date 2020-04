Sep Vanmarcke kan zich wel vinden in voorstel van Lefevere: "In september en oktober weer klassiek gevoel"

Allerlei suggesties doen de ronde om de wielerkalender nog op een zo goed mogelijke manier in te vullen. Onlangs stelde Patrick Lefevere voor om na het WK nog een Vlaamse week te houden. Sep Vanmarcke is zeker bereid om dan nog voluit te gaan.

Vanmarcke neemt wel een eerder afwachtende houding aan ten opzichte van de beslissingen die door UCI en andere instanties genomen zullen worden wat de kalender betreft. "Ik laat het op mij afkomen. Het zou mooi zijn als we de klassiekers nog kunnen rijden. Ik denk dan eerder aan het einde van het jaar. Het is moeilijk om die zomaar in de zomer te gaan inplannen. In de zomer heb je ook geen klassiek gevoel."

Is dat dan later op het jaar wel het geval? "In september en oktober komt dat weer. Omdat dan ook de Ronde van Lombardije enzo gereden wordt. Ik geloof wel in een verlenging van het seizoen. Het is zo dat het maandenlang geen koers is. Dan is het geen probleem om het seizoen verder op te schuiven."

Daar is nochtans niet iedereen het over eens. "Diegenen die dan zeggen dat 2021 er al snel aan komt... tja, dat is voor iedereen hetzelfde. Je zal het altijd tegen dezelfde renners moeten opnemen." Een week met Vlaamse klassiekers na het WK zoals in het voorstel van Lefevere ziet Vanmarcke dus wel zitten. "Jazeker", klinkt het overtuigend.

Qua motivatie ziet de renner van EF Pro Cycling geen enkel probleem. "De enige reden waarom renners in oktober en november niet meer gemotiveerd zijn om te koersen, is omdat er dan ook niet altijd de mooiste koersen meer aankomen. Als er dan nog enkele koersen uit het voorjaar weer op het programma komen, zie ik dat zeker zitten. Of is het zo dat hierdoor een andere koers wegvalt, dat weet ik niet."