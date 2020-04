Bruyneel schiet terug naar 'El Pistolero': "Als Contador dat anders ziet, is hij paranoia"

Met Johan Bruyneel, Alberto Contador en Lance Armstrong zaten er wel wat karaktertjes in de Astana-ploeg die in 2009 aan de Tour begon. Aan het eind was er eindwinst voor Contador en een derde plek voor Armstrong. Een prachtig resultaat, maar dat kwam er niet zonder slag of stoot.

Bruyneel geeft in de pocast van El Leñero aan dat het een beladen situatie was van in het begin. "Zowel Contador als Armstrong zijn twee echte winnaars. Het enige verschil is dat ik met Armstrong een persoonlijke band had en met Contador een professionele. Maar Contador was onze troef en dat heb ik Armstrong ook verteld. 'Dat zullen we wel zien', antwoordde hij daarop."

Onlangs beweerde Contador zelfs dat er een samenzwering was tegen hem. Dat de ploeg de kant koos van Armstrong en dat Contador zelf zijn materiaal moest kopen. Dat ontkent Bruyneel met klem. "We hadden wel veertig fietsen. Armstrong reed gratis voor ons omdat er geen geld was om hem te betalen. Hij mocht dus zijn eigen fiets en materiaal gebruiken.

Armstrong had andere commerciële doeleinden. "Het kwam er vooral op aan zijn stichting in de markt te zetten en hij veilde in Parijs zelfs een fiets voor meer dan een half miljoen euro. Als Contador dat anders ziet, is hij paranoia. Alsof wij iets aan zijn fiets gingen doen... Dat is te gek voor woorden."