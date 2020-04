De Gendt gaat niet uit van worstcasescenario in komende maanden: "Als dat wel zo is, zal er van Tour geen sprake zijn"

Als er renners zijn die ondanks de aparte omstandigheden het nog in zich hebben om te schitteren in de Tour, is Thomas De Gendt daar zeker één van. Alleen is er zoals bekend een grote onzekerheid of die kan plaatsvinden of niet. Een voorwaarde is volgens hem het stilaan afzwakken van de regels.

Maandagavond vernamen we met zijn allen dat de Tourstart zeker niet voor 27 juni is, zoals voorzien was. "Mentaal is het moeilijk dat het nu weer opschuift. Maar we moeten ermee leven dat dit een paar keer zal gebeuren. Het is belangrijk dat we dat virus kunnen verslaan", zegt De Gendt aan Sporza.

GEEN VOORBEREIDINGSKOERSEN

De hoop op een normale voorbereiding op de Tour heeft de renner van Lotto Soudal reeds opgegeven. "Als de Tour al doorgaat, dan zal het de eerste wedstrijd zijn. Ik denk niet dat er pakweg een Dauphiné of Ronde van Zwitserland aan zal voorafgaan."

En is er geen nadeel voor renners uit die landen waar nog stevigere lockdowns zijn? "Het klopt dat er renners zijn die buiten kunnen fietsen en anderen enkel op rollen kunnen trainen. Tosh Van der Sande zit in Spanje en rijdt 10 à 15 uur per week. Maar dat is uiteindelijk niet zoveel minder als wij. Ik ga er vanuit dat die jongens niet nog eens 4 maanden zullen binnen moeten blijven. Als dat wel zo is, zal er van een Tour geen sprake zijn."

COMBINATIE TOUR - GIRO

Maar laat ons eens de positivo spelen en uitgaan van het plan dat nu op tafel ligt: Tour in juli-augustus, Vuelta in september, Giro in oktober. Wat doet De Gendt dan? "De Tour zal er voor mij sowieso bij zijn. De Vuelta die er meteen op volgt, zal dan te lastig zijn. Een combinatie met de Giro lijkt me wel haalbaar."