Uitstel Tour de France heeft ook verregaande impact op ons land

De Tour de France wordt met een maand uitgesteld, zoveel is ondertussen duidelijk geworden. En dat heeft zijn gevolgen. Ook in ons land.

Geen Tour de France in juli, dus ook geen natourcriteriums in juli. Dat is een logische beslissing uiteraard, maar toch.

Uitstel in Aalst

De organisatie van het natourcriterium in Aalst - traditiegetrouw op maandag na de Tour de France en zo het eerst natourcriterium in ons land - heeft laten weten dat er dit jaar geen natourcriterium zal zijn op 20 juli.

Door het uitstel van de Tour de France wordt het ook in Aalst voorlopig uitgesteld naar ergens eind augustus, al is er nog geen concrete nieuwe datum.