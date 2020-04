Van der Schueren is de Einstein in filosofisch boek Guillaume Martin: "Hilaire enig in zijn soort"

Meerdere jaren hebben Hilaire Van der Schueren en Guillaume Martin goed samengewerkt bij Wanty-Gobert. Die laatste staat bekend als de filosoof van het peloton. Hij heeft nu ook een bijzonder boek uit: 'Socrates op de fiets'. Een filosofische Tour zeg maar.

Martin schept in zijn boek een Tour met allemaal filosofen die een rol spelen. Zo is Albert Einstein ploegleider van de Duitse ploeg en Jean-Paul Sartre ploegleider van de Franse ploeg. Wie van hen doet hem aan Van der Schueren denken? "Doe mij maar Einstein, want mijn ploegleider Sartre is een beetje naar Marc Madiot gemodelleerd", antwoordt Martin in Het Nieuwsblad.

Daar hoort enige verduidelijking bij. "Er is de scène in mijn boek waar Sartre luid roept in het oortje van Blaise Pascal, die alleen voorop rijdt. Dat is natuurlijk het verhaal van Madiot en Christophe Mengin in de Tour van 2005. Madio riep zo luid 'Denk aan je vrouw en je kinderen' dat Mengin in de laatste bocht onderuit schoof. Dus Hilaire is eerder Einstein. Al mag je hem met niemand vergelijken. Hilaire is enig in zijn soort: uniek."

APOLLO-DIONYSOS

De discussies met Van der Schueren over koerstactiek herleidt Martin tot de tegenstelling Apollo-Dionysos. "Zeker in de eerste jaren was dat een punt van discussie. Hilaire was meer voor volgen en bedachtzaam afwachten, Apollo dus. Ik was jong en wilde aanvallen en risico nemen, Dionysos. Ondertussen weet ik dat koersen altijd een combinatie is van de twee."

NIETZSCHE ALS GEESTELIJKE VADER VAN DE SPORT

Zelf ziet Martin Nietzsche als geestelijke vader van de sport. "Als het over sport gaat, citeren we vaak Pierre de Coubertin, met zijn 'deelnemen is belangrijker dan winnen.' Maar in al die ideeën van gelijkheid en fair play - die ook vaak in de commantaren bij sport voorkomen - herken ik mezelf niet. Ik wil niet deelnemen, ik wil winnen. Nietzsche zit veel dichter tegen dat uitgangspunt aan."