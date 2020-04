📷 🎥 Throwback naar 2019: Campenaerts gaat boven de 55 per uur en rijdt werelduurrecord van Wiggins aan flarden

Dag op dag een jaar geleden is het dat opnieuw een Belg de werelduurrecordhouder is. Na een minitieuze voorbereiding in Namibiƫ slaagde Victor Campenaerts in Mexico vlotjes in zijn opzet om het uurrecord van Bradley Wiggins te breken. We nemen u nog eens mee naar het gloriemoment van Campenaerts.

We schrijven 16 april 2019. Het moment van de waarheid is gekomen die Victor Campenaerts, die alles op alles zette om werelduurrecordhouder te worden, daar moest in de eerste maanden van het jaar alles voor wijken. Aguascalientes is de plaats waar het allemaal moet gaan gebeuren. Het is ijzingwekkend stil rond de piste: op Campenaerts' vraag volgt slechts veertig man zijn poging live bij.

Van bij de start heeft Campenaerts de goede lijn te pakken. Niet te overmoedig starten was de boodschap en dat doet hij ook niet. In de eerste kilometers loopt hij een paar seconden achter op het record van Wiggins, maar na zeven en een halve kilometer is dat al omgezet in een voorsprong van twee seconden.

Campenaerts duikt nadien steeds verder onder het tijdsschema van Wiggins. Na 12,5 kilometer loopt onze landgenoot al zeven seconden uit op de tijd van Wiggins. Het ziet er dan al ontzettend goed uit. De tablet van Kevin De Weert geeft ook aan dat zijn pupil perfect op schema zit.

Een indrukwekkende Campenaerts rijdt de tijd van Wiggins steeds meer aan flarden: zelfs de magische grens van 55 kilometer per uur wordt overschreden. Dat kon misschien een bijkomend doel worden. Het was wel kwestie van vol te houden, want er was nog altijd maar één derde van het uur achter de rug.

Halfweg zou men kunnen stellen dat Campenaerts al een ronde voor ligt op de vorige werelduurrecordhouder, met dank aan al die constante rondjes. Hij zit ook ruim boven de 55 per uur. In het tweede gedeelte komt er wel een klein beetje verval, maar zelfs tijdens deze periode blijft de marge status quo.

Met het einde dat stilaan nadert, voelt iedereen dat het werelduurrecord in de lucht hangt. Stilaan komt er wat meer gejoel vanuit de tribunes en de man op de piste gaat in het slot zelfs nog versnellen. Hij perst er nog eens alles uit en breekt het werelduurrecord! En dat met een gemiddelde van... 55,089 kilometer per uur. Ruim beter dus dan zijn Britse voorganger.

In zijn eerste reactie als werelduurrecordhouder belooft Victor Campenaerts om pannenkoeken te gaan eten met Stig Broeckx. Uit alle hoeken van de wereld komen er lofbetuigingen voor de snelste man in de wereld op een fiets. Er volgt uiteraard ook nog een welverdiend feestje in Mexico met de entourage.