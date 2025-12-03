Victor Campenaerts scherp voor beschuldigingen van arrogantie richting Visma: "Je legt je ballen op tafel"

Foto: © photonews

Niet iedereen is ervan te spreken als Visma-Lease a Bike in een koers het heft in handen neemt. Victor Campenaerts heeft een pittig antwoord in huis voor iedereen die vindt dat de ploeg op een arrogante wijze koerst.

Visma-Lease a Bike staat er voor bekend om in dienst van de kopman(nen) met de volledige ploeg vooraan in het peloton te rijden en zo de boel te controleren zoals zij het willen. Hier en daar wordt de ploeg weleens beschuldigd van arrogant koersgedrag. Voornamelijk tijdens de afgelopen Tour de France deed dat sentiment de ronde.

Victor Campenaerts reageert hierop in de Domestique Hotseat podcast. "Op geen enkele manier waren we zelfs op de hoogte van die beschuldigingen. We hebben niet het gevoel dat andere renners geen respect hebben voor ons." De Visma-renners hebben er in ieder geval dus op geen enkele manier van wakker gelegen in de Tour van 2025.

Gezeur niet aan de orde bij Campenaerts

Er heerst ook een bepaalde onuitgesproken hiërarchie in de koers. Als Visma-Lease a Bike op kop rijdt, wordt er verondersteld dat kleine ploegen zich daar niet beginnen tussen te wringen. Campenaerts vindt dat er niet te veel gezeurd moet worden. "In het wielrennen worden de mannen onderscheid van de jongens." Zijn oordeel is dus dat dit bij de sport hoort.

Ze moeten bij Visma-Lease a Bike ook inspanningen leveren als ze de controle over het peloton willen hebben en dat doen ze dan ook zonder verpinken. "We vragen niet beleefd of we de kop mogen nemen. We nemen gewoon de kop en dat is het. Je legt je ballen op tafel. Uiteindelijk zijn het de grote jongens die vooraan rijden. Je rijdt niet per toeval vooraan."

Campenaerts wil opnieuw naar de Tour als helper

In de onderlinge strijd tussen de ploegen onderling geldt op dat vlak de wet van de sterkste. Victor Campenaerts heeft alvast genoten van zijn rol als helper van Jonas Vingegaard in de Tour en kijkt ernaar uit om die rol in de toekomst opnieuw op te nemen.

