Benoot gaat voor de Ronde van Vlaanderen en de Tour en merkt op: "Het wordt het WK trainen"

Aan de plannen van Tiesj Benoot lijkt niet veel te veranderen, ondanks de nieuwe wielerkalender.

De renner van Team Sunweb had zijn pijlen gericht op het voorjaar om dan van start te gaan in de Ronde van Frankrijk. Voor de Tour werd inmiddels een nieuwe datum gevonden en Vlaanderens Mooiste wordt waarschijnlijk nog later (in oktober?) gereden.

Hij kan dus aan beide wedstrijden deelnemen. "Ik heb ook nog wel zin in de Ronde van Vlaanderen, maar dan hoop ik wel dat het met een volwaardig deelnemersveld is en geen afgezwakte versie", legde Benoot uit bij Sporza.

Wat de Tour betreft kan het wel eens een bijzondere editie worden. Niet iedereen kan zich even goed voorbereiden. "Ik ben zelf iemand die goed presteert na een lange trainingsperiode. Door de verschillende voorbereidingen zullen er misschien andere verhoudingen naar boven komen. Zo wordt het wat het WK trainen. Al denk ik dat de goeie klimmers wel zullen bovendrijven."