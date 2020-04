Boonen weet wat er leeft in peloton inzake voorbereiding op Tour en vreest voor opgelopen schade in het wielrennen

Ondanks pogingen van de UCI om toch alle grote wielerevenementen te redden, zal je van Tom Boonen geen wilde uitlatingen over het wielerseizoen moeten verwachten. Boonen neemt een realistische houding aan en weet dat er sowieso schade aangericht zal zijn.

Sowieso valt het nog af te wachten of alle goede intenties om een kalender tot stand te brengen ook zullen renderen. "Het is heel moeilijk om dingen aan te nemen over zaken die je nog niet kunt voorspellen. We zitten allemaal te werken naar een datum waarvan we aannemen dat dan alles oké zal zijn. Voor veel organisaties is wel of niet organiseren een kwestie van overleven", zegt Boonen in Extra Time Koers.

Het is koffiedik kijken in hoeveel gevallen dat zal lukken. "Er kan zoveel veranderen in het wielrennen momenteel dat we pas volgend jaar kunnen spreken over het echt opmeten van de schade. Het gaat sowieso grote sporen nalaten, niet alleen in de wielrennerij, algemeen."

NIEMAND WIL TOUR VOORBEREIDEN OP ROLLEN

Voorlopig is er toch op zijn minst een periode waarin de Tour zou kunnen doorgaan. Maar wacht er daar geen ongelijke strijd? "Het is oneerlijk in de voorbereiding omdat niet iedereen over dezelfde mogelijkheden kan beschikken. Er zijn nu wel al veel middelen om binnen te trainen, maar er staat niemand te springen om de Ronde van Frankrijk voor te bereiden op de rollen."