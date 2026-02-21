Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein
Foto: © photonews

Wout van Aert en zijn ploegen blijven toch best opmerkelijk terrein opzoeken. Inmiddels zijn ze over gravelwegen gereden.

Wout van Aert is met ploegmaats van Visma-Lease a Bike op stage op de Sierra Nevada om daar het wegseizoen voor te bereiden. Die hoogtestage verloopt sowieso niet hoe ze het voor ogen hadden. Een sneeuwstorm in het begin van het trainingskamp zorgde ervoor dat de renners vooral binnen op de rollen moesten rijden.

Ondertussen zijn de weersomstandigheden op de Sierra Nevada gelukkig fel verbeterd en doet ook de zon haar ding. Inmiddels is er wel wat tijd verstreken, maar de renners zullen zeker blij zijn om buiten te kunnen trainen. Het is dus de bedoeling om wegtrainingen af te werken en op hoogte ook de klimmersbenen al eens te kunnen testen.

Van Aert verspreidt het met veel plezier

Soms kunnen er echter ook andere soort wegen gevonden worden. Een foto van Matej Cervenka, gedeeld door Wout van Aert via zijn Instagram Stories, spreekt boekdelen. Matej Cervenka is de Slovaakse mecanicien van Visma-Lease a Bike met een passie voor fotografie. Terwijl hij met de ploeg op pad is, kan hij aan die passie uiting geven.

'Gravel days' is de toepasselijke titel van de afbeelding. Er is te zien hoe renners van Visma-Lease a Bike, links en rechts omringd door groen, over gravelwegen rijden, met de volgwagen achter zich. De aanwezigheid van die ploegwagen is dan ook wel nodig om eventuele materiaalpech op te vangen. In de verte loert dan weer de sneeuw van de bergen.

Van Aert rijdt de Omloop en de Strade Bianche


Het zorgt alleszins voor een enorm contrast. Je zou niet verwachten dat er op dit moment van het seizoen getraind wordt op gravelwegen, maar voor Van Aert is het misschien al een voorsmaakje voor de Strade Bianche. Dat is pas voor maart, eerst komt hij aan de start van de Omloop. 

