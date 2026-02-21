UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

In de UAE Tour stond vandaag de voorlaatste etappe op het programma. Remco Evenepoel wilde voor de rit gaan, maar moest lossen op de slotklim. De dagzege was uiteindelijk voor Isaac Del Toro, die de nieuwe leider wordt in het algemeen klassement.

Remco Evenepoel begon als een van de topfavorieten aan de UAE Tour en leek dinsdag in de tijdrit de macht te grijpen. Woensdag kende hij echter een moeilijke dag op de Jebel Mobrah en werd hij teruggeslagen in de stand.

Als elfde begon hij aan de voorlaatste etappe, met aankomst op de Jebel Hafeet, een klim van 10,8 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6. De ambitie van onze landgenoot was de ritwinst en ook opschuiven in het klassement, dat aangevoerd werd door Antonio Tiberi. De koers kende een relatief vlakke aanloop richting de slotklim, die na 155 kilometer aangesneden werd.

Na zo'n 126 kilometer vormde zich een kopgroep van negen renners - later acht - , met daarin onder meer hardrijders Stefan Bissegger en Joshua Tarling. De kopgroep, na het wegvallen van Alessandro Romele nog zeven man rijk, begon aan de slotklim met net geen anderhalve minuut voorsprong, maar het peloton voerde in de achtergrond de druk stevig op.

De kopgroep werd mondjesmaat kleiner, onder het beukwerk van Tarling. Die bleef met nog acht kilometer voor de boeg over met ploegmaat Peter Øxenberg. Op de slotklim probeerde Evenepoel even te versnellen, maar hij kon geen schade aanrichten. Felix Gall reed daarna weg met Harold Tejada en liep uit tot tien seconden.

Adam Yates wilde dat niet laten gebeuren en verzette bakken werk voor kopman Isaac Del Toro, de tweede in de stand. Evenepoel moest onder het gebeuk lossen op vijf kilometer van de finish. Ilan van Wilder kwam daarna ten val en werd wat teruggeslagen, waarna Del Toro met nog vier kilometer te gaan versnelde. Tiberi volgde de Mexicaan aanvankelijk en het tweetal overvleugelde Gall en Tejada. Luke Plapp kwam als enige nog aansluiten, maar Del Toro schudde nog eens aan de boom. Hij gooide Tiberi en Plapp overboord en reed solo naar de ritzege én de leiderstrui. Plapp werd tweede, Gall derde en Tiberi vierde. Morgen volgt de (vlakke) slotrit, met Del Toro die nu twintig seconden voorsprong heeft op Tiberi en de eindwinst zo goed als binnen heeft.



