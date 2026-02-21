Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Het werd niet de dag van de Belgen zaterdag in de UAE Tour. Remco Evenepoel moest lossen op de slotklim en Ilan van Wilder kwam ten val. Ook Lennert van Eetvelt verloor tijd, maar neemt lessen mee naar de rest van het seizoen.

Van Eetvelt won de UAE Tour in 2024 en zegevierde toen op de Jebel Hafeet, waar de aankomst vandaag lag. Die mooie prestatie kon hij vandaag niet herhalen.

Van Eetvelt had de benen niet

"Het zat er niet in vandaag", vertelt Van Eetvelt aan Sporza. "Ik voelde mij in het begin wel goed, maar het werd vrij snel duidelijk dat ik niet de benen had. Uiteindelijk heb ik niet superveel tijd verloren."

Van Eetvelt werd twaalfde in de rit en zakte in het algemeen klassement van plek vier naar zes. "Ik was blij na woensdag, maar vandaag had ik niet het beste gevoel."



"In het spoor van Del Toro ben ik er even over gegaan, al moet ik blij zijn met de beperkte schade in het eindklassement", beseft hij. "Ik weet dat als mijn benen goed zijn, ik een resultaat kan rijden. Dat neem ik mee", kijkt hij positief vooruit.

Van Eetvelt zal nu toewerken naar Strade Bianche op 8 maart. Daarna treedt hij normaal gezien aan in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen, om daarna enkele Ardennenklassiekers aan te snijden.