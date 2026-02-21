Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Remco Evenepoel kon de goede lijn uit Spanje niet doortrekken in de UAE Tour. Onze landgenoot moest bergop zijn meerdere erkennen, maar blijft strijdvaardig voor de rest van het seizoen.

Evenepoel had zijn vizier gericht op de dagzege, maar die ging uiteindelijk naar de Mexicaan Isaac Del Toro. De kopman van Red Bull moest lossen op de slotklim en verloor uiteindelijk 52 seconden op de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Daarmee ziet Evenepoel een goede reeks ten einde komen die begon in Mallorca en eindigde in de Ronde van Valencia. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat zijn poulain momenteel niet het niveau haalt van in Valencia.

Evenepoel zal in Catalonië op een ander niveau zitten

Daar was Evenepoel oppermachtig en won hij twee ritten en het algemeen klassement. Toch lijken ze niet te panikeren bij Red Bull-Bora-Hansgrohe. Zo denkt Evenepoel zelf al aan de volgende doelen, die hij na wat rust wil voorbereiden met een stage in Tenerife.

"Ik kom altijd goed terug na een hoogtestage", vertelt hij aan VTM Nieuws, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik wil stelselmatig ook nog wat gewicht verliezen."

Lees ook... Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen›

"In Catalonië, wat wel een groot doel is, zal ik op een ander niveau zitten", klinkt het vol vertrouwen. "We verschijnen daar aan de start met een groot deel van de Tourploeg."