Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

Het kan niet elke dag feest zijn, moeten ze bij Visma-Lease a Bike ondervinden. Een Belgische wielrenner troefde de Nederlandse formatie af in de derde rit van de Ruta del Sol.

Nochtans zien we in deze rittenkoers een heroplevende Christophe Laporte, een goed signaal voor Wout van Aert met het oog op de klassiekers. Op de eerste dag van de Ruta del Sol spurtte de Fransman al naar winst. Een dag later bleven een paar vluchters het peloton voor, maar in de derde rit werd er wel weer gesprint voor winst.

Laporte werd in Lopera echter pas derde, na de Belg Milan Fretin en de Fransman Paul Penhoët. Ploegleider Marc Reef doet op de site van Visma-Lease a Bike het verhaal van de dag. "We reden een hele goede koers,", vindt de Nederlander net. "Will Smith heeft in de achtervolging op de kopgroep sterk werk geleverd", klinkt het positief.

Visma-Lease a Bike neemt heft in handen

Dat is het relaas van de achtervolging op de vlucht van de dag. Ook daarna zag Reef het eigenlijk allemaal op een positieve manier evalueren. "In de finale doen we het eigenlijk gewoon goed en nemen we het heft in eigen handen. Helaas wordt Christophe uiteindelijk op de streep geklopt." Daar moeten ze zich bij Visma-Lease a Bike bij neerleggen.

Volgens het betoog van Reef lag het dus puur aan de sprintsnelheid en moest Laporte het op dit vlak afleggen tegen Penhoët en vooral Fretin. Reef is van mening dat de ploeg voorafgaand aan de aankomst er alles aan heeft gedaan om de sprint goed voor te bereiden. Dan is het uiteindelijk aan de renner die aangeduid is om het af te maken.

Ploegleider blijft positief



Het is uiteraard niet mogelijk om elke rit te winnen en die eerdere ritzege heeft de druk op de ploeg al wat verlicht. Dat is mogelijk een van de redenen waarom Reef zo positief blijft over die derde etappe. "We kunnen terugkijken op een goede dag."