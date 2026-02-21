Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

Er werd vandaag niet alleen gekoerst in de UAE Tour, maar ook in de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve. Dit zijn de winnaars in beide koersen.

In de Ruta del Sol waren we zaterdag aanbeland bij de voorlaatste etappe. Milan Fretin had rit drie gewonnen en ook vandaag was er een Belg aan het feest.

De rit bracht het peloton van Montoro naar Pozoblanco en schotelde de renners een pittige openingsfase voor. Daarna probeerden verschillende renners in de goede vlucht te raken. Ook Tim Wellens, onlangs nog aan het feest in de Clásica Jaén, probeerde het in de slotfase, maar tevergeefs.

We kregen een sprint en daarin was onze jonge landgenoot Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise) de sterkste. Het is zijn tweede zege van het seizoen na winst in de openingsetappe van de Ster van Bessèges.

Ronde van de Algarve

Ook in de Ronde van de Algarve kregen we een sprint en daar hadden de Belgen met Jordi Meeus en Jasper Philipsen twee ijzers in het vuur. Maar het was Paul Magnier die mocht vieren.

De jonge Fransman van Soudal Quick-Step haalde het van Meeus en pakt zo zijn tweede ritzege in de Ronde van de Algarve. Jasper Philipsen eindigde op de tiende plaats.



