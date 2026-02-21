Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

Remco Evenepoel gebruikte in de tijdrit in UAE Tour een gigantisch voorblad. Het is wellicht een van de oorzaken waarom hij een dag later op Jebel Mobrah door het ijs zakte.

Met zijn gigantische voorblad met 68 tanden zette Remco Evenepoel zijn concurrenten in de tijdrit van de UAE Tour op meer dan een halve minuut. Hij leek de basis gelegd te hebben voor de eindzege, maar niets bleek minder waar.

Spierschade bij Evenepoel door tijdrit?

Een dag later zakte Evenepoel door het ijs op Jebel Mobrah. Hij verloor meer dan twee minuten en zakte naar de elfde plaats in het klassement. En een van de oorzaken kan wel eens bij dat gigantische voorblad liggen.

"De kracht die je moet zetten om zo’n blad rond te krijgen is anders dan bij een 64, 62, 60 of wat dan ook. Om het bij de start in gang te krijgen moest ik heel hard duwen, net als na die twee haakse bochten", zegt Evenepoel bij HLN.

Volgens Evenepoel liep hij dan ook wat spierschade op, wat een reden kan zijn voor zijn krampen een dag later op Jebel Mobrah. Toch vindt Evenepoel dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door met dat gigantische voorblad te rijden.

Evenepoel wil leren voor de Tour

"Maar dat gaan we toch meenemen en analyseren voor de toekomst. Daarom gebeurt het beter nu dan binnen enkele maanden in de Tour", zegt Evenepoel nog.