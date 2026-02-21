Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven
Foto: © photonews

Het is nooit fijn om slecht nieuws te moeten brengen. Wat Jasper Stuyven betreft, heeft Soudal Quick-Step echter geen keuze.

Soudal Quick-Step meldt op sociale media dat het met een medische update komt. De foto van Jasper Stuyven staat erbij, dan weet u al hoe laat het is. "Door ziekte zal Jasper Stuyven niet van start gaan in de vierde etappe van de Ronde van de Algarve", laat Soudal Quick-Step weten. "De Wolfpack wenst hem een spoedig herstel", klinkt het nog.

Het is inderdaad duimen dat Stuyven zich snel beter voelt, want deze ziekte komt toch wel ongelegen. Ziek worden is altijd vervelend voor een wielrenner, maar zeker wanneer het Vlaamse openingsweekend voor de deur staat. Stuyven zou normaal een 'dubbel' openingsweekend afwerken, met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn programma.

Stuyven voorzien voor de Omloop én Kuurne

Het is ook niet meer dan logisch dat Stuyven beide wedstrijden zou rijden. Soudal Quick-Step heeft de Leuvenaar speciaal binnengehaald om de klassieke kern te versterken. Bovendien zijn dit koersen die Stuyven zelf al eens op zijn palmares zette. Hij won in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016 en was in 2020 de beste in de Omloop.

Het is uiteraard nog altijd perfect mogelijk dat Stuyven in die koersen aan de start komt, maar zijn huidige ziekte plaatst daar wel meteen een vraagteken bij. In elk geval heeft Stuyven in de Algarve wel al kunnen beleven wat het is om met deze ploeg een succesje te boeken. Op zijn eerste koersdag van het jaar spurtte ploegmaat Magnier naar winst.

Lees ook... Slechtste resultaat ooit vorig jaar: Jasper Stuyven onthult zijn droomkoers

Stuyven moet eerst volledig genezen

Voor Stuyven komt het er nu eerst op aan om volledig genezen te geraken. Alleen aan een fitte Stuyven heeft Soudal Quick-Step komend weekend iets in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor het 'nieuwe' Soudal Quick-Step is dat weekend toch meteen een test. 

