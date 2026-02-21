De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

Het decor is nog altijd de moeite, maar wat zijn de verwachtingen nog van Remco Evenepoel in de UAE Tour. In elk geval staat de doorslaggevende rit voor het klassement voor de deur.

Voorafgaand aan de zesde etappe sprak Evenepoel met VTM NIEUWS over zijn aanpak en die is redelijk vanzelsprekend. "Ik zet sowieso alles op het einde. Zo economisch mogelijk aan de voet van de Jebel Hafeet komen en dan 25 minuten volle bak. Ik ga proberen de ritzege mee te pakken en nog wat plaatsen op te schuiven in het klassement."

Iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat UAE Team Emirates-XRG de koers hard zal maken in dienst van Del Toro. "Dat is het meest logische, maar er kan altijd een verrassende tactiek uit de bus komen. Ik moet volhouden en heb iets minder verplichtingsdruk. Ik ga me tactisch afstemmen op wat er gebeurt aan de voet. Daarna moet ik een slimme keuze maken op het einde."

Evenepoel acht grote verschillen mogelijk

Bij de vorige aankomst bergop gaf Evenepoel zelf toe dat hij het tactisch niet zo slim deed. Het is de bedoeling om dat alleszins beter te doen. Hij heeft ook de hoop nog niet opgegeven om het podium te halen via het eindklassement. "Ik sta op een kleine minuut van de derde plaats. Ik heb woensdag ook gezien dat er bij een mindere dag veel kan gebeuren. Dat is op deze klim niet anders."

Evenepoel sluit ook niet uit dat de weersomstandigheden wel een impact zullen hebben op sommige jongens. "Het is ook warm vandaag, er kunnen rare dingen gebeuren. Ik hoop gewoon dat ik een betere dag heb dan woensdag. Die twee iets rustigere dagen hebben me wel goed gedaan. Hopelijk is het nog iets beter en dan kan ik wel iets moois doen."

Ritzege kan nog voor goed gevoel zorgen

Lees ook... Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"›

Evenepoel gelooft dus nog volop in zijn eigen capaciteiten, dat is alvast mooi om zien. Laten we voor hem duimen dat het minstens een ritzege oplevert, zodat hij deze UAE Tour na dit weekend met een goed gevoel kan afsluiten.