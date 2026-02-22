"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

Jordi Meeus moest zaterdag het onderspit delven voor een sterke Paul Magnier. Toch trekt onze landgenoot met een goed gevoel richting de Omloop.

Het was al de tweede tweede plaats voor Meeus in de Ronde van de Algarve. Ook in de openingsrit moest hij genoegen nemen met de dichtste ereplaats. Opnieuw was Magnier de boosdoener. De Fransman ontpopt zich zo tot een van de favorieten voor de Omloop.

De Omloop is een andere koers

"Het was eigenlijk superrustig tot de bocht op 3,5 kilometer van de finish. We kwamen perfect naar voren en het was heel hectisch met drie rotondes", doet Meeus bij WielerFlits zijn verhaal van de finale. "En uiteindelijk zat ik een klein beetje vast. Een tweede plek… Er was weinig te doen aan Magnier vandaag."

"Nu is hij sowieso in vorm, maar de Omloop is wel een ander type koers natuurlijk", vertelt Meeus. "Hier komt het meer aan op plaatsing en volgende week zal het meer op uithouding zijn. Dat kan hij ook wel, maar het gaat wel een heel andere koers zijn."

"De benen zijn goed", beschrijft de Belg zijn gevoel. "Eigenlijk waren de twee sprints hetzelfde, met een rustige aanloop richting de laatste vijf à tien minuten. En dat is niet mijn sterkste punt. Twee keer tweede is zeker niet slecht, maar ik had liever gewonnen natuurlijk", is hij toch wat ontgoocheld.



Meeus rijdt komend weekend zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna neemt hij deel aan de Samyn Classic, Nokere Koerse en In Flanders Fields.