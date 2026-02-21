Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

Heeft Johan Bruyneel er een verklaring voor? Remco Evenepoel zal wellicht opnieuw naast de eindzege grijpen in een rittenkoers op WorldTour-niveau.

In de podcast TheMOVE+ komt Bruyneel nog kort terug op wat Evenepoel enkele dagen geleden overwkam op de Jebel Mobrah. "Evenepoel had het gewoon niet. Hij zag er aanvankelijk oké uit en daarna ontplofte hij." Hierdoor wint hij wellicht het klassement niet. Het zal dus al drie jaar geleden zijn dat hij nog eens een WorldTour-rittenkoers won.

Bruyneel beseft dat er iets sceelt. "Ik weet niet wat het is. Laten we niet vergeten dat Remco Evenepoel een traject heeft afgelegd met ups en downs, vaak door blessures en valpartijen. Ik vind geen reden. In Valencia leek hij geweldig in vorm en loste hij Tiberi op een heel steile, kortere klim. Ik heb de neiging om te denken dat hij explosief is en veel kracht heeft in de benen. Als de beklimming steil en lang is, heeft hij problemen."

Bruyneel prijst ambitie Evenepoel

Evenepoel zou toch zo graag de kloof met Pogacar en Vingegaard verkleinen of zelfs dichten. "Het is goed dat hij ambitie heeft, want hij stond al op het podium met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en won de Vuelta al. Hij heeft geen enkele van de zeven grote rittenkoersen gewonnen. Hij is tweede geworden in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië."

Remco heeft dus het potentieel om die koersen te winnen, maar hij heeft het nog niet gedaan. "Hij had al een paar keer zo'n koersen moeten winnen. Ik heb de verklaring niet waarom en misschien heeft hij die verklaring ook niet. Het is duidelijk dat hij beter is in het realiseren van exploten op één dag dan in een klassement over één week of drie weken."

Evenepoel heeft moeite met regelmaat

Bruyneel zegt zoiets niet graag luidop. "Het klinkt onnozel door zijn derde plek in de Tour en zijn zege in de Vuelta, maar ik zie hem dat niveau niet met regelmaat bereiken. Het verbaast me. Tien dagen geleden reed hij dezelfde concurrenten los uit het wiel."