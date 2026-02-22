Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Voor Soudal Quick-Step wordt 2026 gen simpel jaar. Het vertrek van Remco Evenepoel zorgt ervoor dat de ploeg zichzelf moet heruitvinden.

‘Oude’ versterkingen voor Soudal Quick-Step

Het vertrek van Remco Evenepoel zorgt voor een nieuwe wind bij Soudal Quick-Step. De ploeg moet plots op totaal andere doelstellingen inzetten en dat zal geen gemakkelijke opdracht worden in het huidige wielerlandschap.

Zo werden Stuyven en Van Baarle aangetrokken. Allebei worden ze straks 34 jaar oud. Die keuze doet bij velen de wenkbrauwen fronsen, maar niet bij Philippe Gilbert. “Als iemand dat zou moeten begrijpen, ben ik het”, lacht hij bij Het Nieuwsblad.

Gilbert was 34 toen hij de Ronde van Vlaanderen won en 36 toen hij de beste was in Parijs-Roubaix. “Hun oudere leeftijd is misschien net goed. Van Baarle brengt de kennis van Visma mee. Stuyven zal zijn ervaring aan de jonge gasten doorgeven.”

Yves Lampaert wakker schudden

De ex-kampioen heeft ook een straffe boodschap over een gevestigde naam bij Soudal Quick-Step. “Misschien dat ze Lampaert opnieuw een beetje wakker kunnen schudden. Die heeft rivaliteit nodig binnen zijn eigen ploeg. Lampaert kan en moet veel beter dan wat hij de laatste twee jaar heeft laten zien.”

En dan is er uiteraard nog Magnier. Ook daarvan mogen ze veel verwachten. “Voor de Ronde zal het nog wat moeilijk zijn, maar in wedstrijden als de Omloop, Dwars door Vlaanderen of Gent-Wevelgem verwacht ik hem vooraan. Ik ben niet zo somber over Soudal Quick-Step”, besluit hij.