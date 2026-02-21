Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

Remco Evenepoel kon vandaag niet meestrijden om de ritzege in de UAE Tour. Onze landgenoot moest passen op de slotklim en bolde als vijftiende over de streep, op bijna een minuut van winnaar Isaac Del Toro. Hij zocht achteraf een verklaring.

Evenepoel had nog uitgepakt in de tijdrit dinsdag, maar moest daar woensdag en ook vandaag een prijs voor betalen, lijkt het. Toch zag hij een lichte vooruitgang met woensdag, waar hij op de slotklim meer dan twee minuten moest toegeven.

"Het gevoel was beter, en de waardes ook", vertelde onze landgenoot achteraf aan Sporza. "Ik ontplofte niet zoals woensdag. Maar het was niet mijn beste week. Al bij al was het een goede test om hier 20 minuten zo rap mogelijk naar boven te rijden."

Niet hersteld van de tijdrit

"Ik had niet hetzelfde gevoel als in Valencia. Ik was iets minder fris. Misschien heb ik die wedstrijden niet zo goed verteerd. Ik werd ook wat ziekjes nadien", zocht hij naar een verklaring.

"Ik herstelde ook niet super goed van mijn tijdrit. Dat is ook niet echt van mijn gewoonte. Nu is het even tijd voor herstel en een hoogtestage. Dan ligt er iets meer focus terug op de basis en op de training."

Evenepoel richt zijn pijlen nu op de Ronde van Catalonië en de Ardennenklassiekers, waar hij een derde keer wil winnen in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna wordt alles op de Tour gezet.