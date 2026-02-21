Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Soudal-Quick Step kreeg zaterdag een tegenvaller te verwerken. Jasper Stuyven moet ziek afhaken in de Ronde van de Algarve en dat met de start van het klassieke voorjaar voor de deur. Ploegleider Iljo Keisse geeft tekst en uitleg.

Stuyven wilde in de Ronde van de Algarve de conditie op punt zetten voor het klassieke voorjaar, dat volgend weekend van start gaat met de Omloop. Een dag later staat ook Kuurne-Brussel-Kuurne gepland. Maar ziekte stuurt dat plan in de war.

Geen bezorgdheid bij Soudal-Quick Step

"Stuyven is hier verkouden aangekomen", wordt ploegleider Iljo Keisse geciteerd bij Het Laatste Nieuws. "We hoopten dat hij er nog door ging komen, maar afgelopen nacht heeft hij koorts gekregen."

Stuyven zal nog even blijven waar hij is. "Hij blijft hier nog twee dagen in Portugal om uit te zieken. Het is jammer, maar misschien is het beter dat het nu dan volgende week gebeurt."

"Er is geen bezorgdheid rond het openingsweekend", voegt Keisse toe. "Nog een paar dagen uitzieken en hopelijk kan hij bij de verkenning weer aansluiten."

Lees ook... Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven›

Soudal-Quick Step lijkt zich dus geen zorgen te maken over onze landgenoot, die in het voorjaar toch een van de speerpunten is van de Belgische formatie. Afwachten of hij volgend weekend topfit voor de dag zal kunnen komen.