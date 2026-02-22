Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Goed nieuws bij Soudal Quick-Step dit weekend. In de Ronde van de Algarve pakte Paul Magnier een tweede sprintzege op rij.

Magnier wint zelfs zonder Stuyven

Paul Magnier won zijn tweede sprint in de Ronde van de Algarve en lijkt daarmee de grote topfavoriet om volgend weekend de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam te schrijven.

En hij moest zelfs nog Jasper Stuyven als helpende hand missen. “Hopelijk herstelt Jasper vlot en kunnen we hem recupereren voor het Vlaamse openingsweekend”, vertelt de Fransman aan Het Laatste Nieuws.

Jonathan Vervenne was de helpende hand in de sprinttrein, in de plaats van de zieke Stuyven. “Aanvankelijk wilden we Jonathan sparen en Dylan van Baarle vandaag laten rijden. Maar Vervenne was supersterk en slaagde erin om zich naast Dries en mij voorin te handhaven.”

Rijdt Van der Poel de Omloop?

Vervenne wint zo heel snel vertrouwen en dat kan dit seizoen nog altijd van pas komen. “Als hij deze lijn kan doortrekken, wacht hem in de toekomst een belangrijke rol in de sprinttrein.”

Magnier is voor velen dan ook topfavoriet voor de Omloop, al vreest de Fransman een ander scenario. “Ik ben in vorm. En supergemotiveerd. Maar hey, rustig aan. Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start”, besluit hij.