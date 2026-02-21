🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

Een sprintersetappe eindigde op een massasprint: het leek er dus op dat alles verlopen was zoals verwacht. Dat is in het geval van Remco Evenepoel niet helemaal waar.

In de biljartvlakke vijfde etappe van de UAE Tour viel er voor een type renner als Evenepoel helemaal niets te rapen. De verwachting was dus dat hij een snipperdag zou nemen en zich totaal niet zou laten zien. Dat is niet helemaal hoe het gegaan is. In het eerste deel van de rit toonde Evenepoel zich immers erg actief en dat was verrassend.

Daar was dus helemaal geen nood aan, maar Evenepoel ging op vlakke wegen op 151 kilometer van de aankomst toch even versnellen en legde een verschroeiend tempo op. Een drietal renners moesten alle zeilen bijzetten maar konden dan toch aanklampen. De rest van het peloton moest wel wat meters toegeven op de groep Evenepoel.

Peloton heeft geleerd na Van der Poel in de Tour

Dit liedje bleef uiteraard niet duren. Het parcours leende er zich niet toe om voorop te blijven en bovendien zou uiteraard geen enkele sprintersploeg een klepper als Evenepoel laten wegrijden. Dan zou je een scenario krijgen zoals in de Tour van vorig jaar, toen het peloton de tenen moest uitkuisen om een aanval van Van der Poel teniet te doen.

In elk geval toont de aanvallende actie van Evenepoel dat hij nog wel wat revanchegevoelens zit omdat hij twee dagen eerder onverwacht moest lossen op de Jebel Mobrah. Evenepoel heeft de knop omgedraaid en de benen al eens kunnen testen voor de etappe naar de Jebel Hafeet. Daar wil hij niet voor verrassingen komen te staan.



Gesprek tussen Evenepoel en Milan

Na de hergroepering werd het alsnog een kalme etappe voor Remco Evenepoel. Zo was er een opvallend gesprekje tussen hem en Jonathan Milan. De Italiaan van Lidl-Trek zou later overigens de snelste zijn in de sprint.