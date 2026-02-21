Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel heeft vandaag niet kunnen meestrijden om de rit in de UAE Tour. Onze landgenoot moest opnieuw passen bergop en trok achteraf een opvallende conclusie over het hedendaagse wielrennen.

Evenepoel was met veel vertrouwen afgezakt naar het Midden-Oosten, na goede resultaten in Mallorca en in de Ronde van Valencia. Maar dat vertrouwen vertaalde zich niet in een goede week.

Dinsdag won hij nog de tijdrit, maar woensdag op de Jebel Mobrah en zaterdag op de Jebel Hafeet moest hij de rol lossen. Op die laatste klim reed hij nochtans dezelfde waardes als de vorige keer, twee jaar geleden. Dat vertelde hij aan Sporza.

De koers wordt rapper en rapper

"Maar nu eindig ik op een minuut. De koers wordt rapper en rapper", stelt de ster van Red Bull vast. Waarna hij het relaas deed van de slotklim, waarop hij de kop van de koers moest laten gaan.

"AG2R ging heel snel aan", aldus Evenepoel. "Dat toonde dat het meteen ging ontploffen. Ik reed gewoon mijn tempo en kwam terug toen het even stil viel." Toch probeerde hij het zelf even met een aanval. "Dat was een moment om te testen, maar Tiberi antwoordde meteen."

Lees ook... Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"›

"Als ze me daar iets meer vrijheid geven, is het misschien een andere wedstrijd", denkt hij. "Dat was het enige moment dat ik iets kon doen. Daarna was het zo hard mogelijk naar boven rijden en de schade min of meer te beperken."